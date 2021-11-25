В Тюмени может появиться межуниверситетский кампус. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени может появиться межуниверситетский кампус. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время ежегодного послания к депутатам и жителям

– Суть и потенциал подобного проекта мы видим в продолжении комплексного развития исторического центра Тюмени как логистически объединенного общественного пространства, где функционал сосредоточения интеллектуального капитала сочетался бы с ростом туристического направления и сопутствующего малого и среднего бизнеса, - отметил глава региона.

По его словам, в центре города расположены административные корпуса и общежития многих университетов и институтов, поэтому межуниверситетский кампус может превратиться в своеобразную нервную систему города, в которой будут генерироваться новые смыслы и инициативы, передает «Тюменская область сегодня».