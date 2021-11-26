На улице Синявина в тюменском селе Новый Тап водителя задержали пьяным в третий раз. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Жителя села Новый Тап Юргинского района Тюменской области в третий раз привлекут к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. Его уже дважды судили в 2020 году за подобные проступки.

– В первый раз он получил наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Также у него отобрали права управления транспортом. Второй раз, в декабре 2020 года, его отправили на полгода в колонию-поселение, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Теперь же его задержали на улице Синявина, где он катал свою сожительницу на уазике. Он пил алкоголь прямо за рулем. Показания алкотестера составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.