Тюменец уволок 12-метровую трубу и впарил ее незнакомцам за 5 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции села Вагай поступило заявление от представителя учреждения, который пояснил, что с проселочной дороги вблизи деревни Второсалинская пропала двенадцатиметровая водопропускная труба. Ущерб организации составил 4500 рублей.

Стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый 38-летний местный житель. Селянин сообщил, что он убедил находившихся в деревне рабочих в том, что труба принадлежит ему, и попросил её выкопать.

– Рабочие при помощи экскаватора извлекли трубу из земли. Похищенное злоумышленник продал случайным знакомым за пять тысяч рублей. Деньги он потратил на алкоголь и еду, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время имущество изъято сотрудниками полиции и будет возвращено организации-собственнику. Подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.