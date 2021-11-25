Погода на 26 ноября 2021 года в Тюмени: к вечеру ожидается снег

В Тюмени к вечеру ожидается снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 ноября, в Тюмени облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается снег.

Температура воздуха ночью минус 14 градусов, днем ожидается минус 9. Вечером столбики термометров покажут 7 – 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий на юго-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что «на Златоуста все поле пусто». В это время «всякая зябь останавливается в росте», то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: «Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и даёт холодам наказ — оттепели унять». Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.