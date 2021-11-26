Тюменец из шумной компании сломал ребра прохожему и не смог вспомнить причину ссору. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ярковского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера, которая пояснила, что в больницу с телесными повреждениями поступил 44-летний житель села Гилёво. Мужчина поздним вечером возвращался с братом из гостей.

Проходя мимо шумной компании, потерпевший вступил в конфликт с одним из молодых людей. Причину ссоры гражданин назвать затруднился.

– В ходе потасовки злоумышленник уронил потерпевшего на землю и нанес несколько ударов ногами по различным частям тела, после чего скрылся с места происшествия. Медики констатировали у пострадавшего переломы двух ребер, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По подозрению в совершении преступления участковый задержал 28-летнего селянина. Он свою вину признал, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.