В Тюмени скончался получивший обухом топора по голове 41-летний мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – из-за травм, нанесенных им знакомому, тот скончался.

Трагедия произошла 23 сентября 2021 года вечером. В это время двое друзей распивали спиртное в одном из домов на улице Муллы-Нур Вахитова. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

– Обвиняемый стал бить потерпевшего руками и обухом топора по голове. От полученных телесных повреждений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.