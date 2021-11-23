Экс-форвард Швеции Альбек допустил победу «Мальме» над «Зенитом». Фото - Kevin McCartney - Pexels.

Бывший нападающий сборной Швеции Маркус Альбек оценил предстоящий матч «Мальме» и «Зенита» в Лиге чемпионов, который состоится 23 ноября.

Альбек отметил, что игры в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Зенитом» нельзя назвать простыми для шведского клуба. По его словам, состоявшаяся в Санкт-Петербурге первая встреча, в которой «Зенит» одержал победу со счетом 4:0, могла сложиться иным образом, если бы не удаление.

– При этом дома лично я ожидаю другой игры. Мне кажется, что можно спокойно побороться за три очка, – сказал футболист Udacha.com.

При этом Альбек не верит в выход «Мальме» в Лигу Европы даже в случае удачного исхода встречи с российской командой. Дело в том, шведы потерпели уже четыре поражения на групповом этапе при разнице мячей «минус 12».

Говоря о российском футболе в целом, Альбек подчеркнул хороший потенциал игроков, а отставание от европейских лиг связывает с жесткими в отношении количества легионеров правилами.

Именно этой особенностью можно объяснить успех сборной Дании, большинство игроков которой выступают в Европе, полагает футболист, который играл за датский «Копенгаген». Он добавил, что датчане могут неплохо выступить на чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Кроме того, экс-футболист сборной Швеции, за которую он провел 74 матча и забил 30 голов, не оставил вниманием возвращение в национальную команду Златана Ибрагимовича.

В 2016 году он объявил о завершении карьеры в сборной. Несмотря на возраст (40 лет), большой рост и немаленький вес, Альбек называл его «взрывным» командным игроком, а также выразил уверенность в том, что Ибрагимович принесет команде пользу.