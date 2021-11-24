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Общество24 ноября 2021 3:57

Вдоль дома № 4 по улице 50 лет Октября в Тюмени введут одностороннее движение

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
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Вдоль дома № 4 по ул. 50 лет Октября в Тюмени введут одностороннее движение.

Вдоль дома № 4 по ул. 50 лет Октября в Тюмени введут одностороннее движение.

Фото: Тюмень - наш дом

Вдоль дома № 4 по улице 50 лет Октября (на проезде от улицы Северной до улицы Оловянникова) в Тюмени введут одностороннее движение. Решение приняла территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.