Вдоль дома № 4 по улице 50 лет Октября в Тюмени введут одностороннее движение

Вдоль дома № 4 по ул. 50 лет Октября в Тюмени введут одностороннее движение. Фото: Тюмень - наш дом

Вдоль дома № 4 по улице 50 лет Октября (на проезде от улицы Северной до улицы Оловянникова) в Тюмени введут одностороннее движение. Решение приняла территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.