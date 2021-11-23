В Тюмени могут провести киберспортивные «Игры будущего» в 2023 году. Сейчас стартовал сбор заявок от городов.

– Беспилотные технологии играют все большую роль в экономике и в военном деле. По сути, киберспорт становится сегодня военно-прикладным видом спорта. Ведь с технической точки зрения игра – это симулятор. Если молодой человек его освоит, он легко адаптируется и к новым технологиям, которые уже приходят в реальную экономику, – прокомментировал губернатор региона Александр Моор.

Отметим, что национальные сборные будут состязаться в инновационных дисциплинах с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта.