В Тюмени проходит круглый стол «Современные технологии ФСС РФ. Электронные сервисы для людей с инвалидностью». Фото - "Тюменское Региональное отделение ФСС РФ" в ВК.

В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Современные технологии ФСС РФ. Электронные сервисы для людей с инвалидностью». В мероприятии принимают участие руководители профильных отделов Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования, специалисты местного департамента труда и занятости населения, представители департамента здравоохранения региона и многие другие.

Эксперты рассказывают о современных технологиях ФСС и электронных сервисах, которые ориентированы на людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание уделяется информации о работе фонда по обеспечению граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в условиях карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также дистанционному оформлению инвалидности.