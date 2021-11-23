Тоболяки полетят из Ремезова в Симферополь и Сочи в 2022 году. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В 2022 году тоболяки смогут летать из своего города в Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь. Вообще, число направлений полетов планируется увеличить вдвое, а количество рейсов – до 26 в неделю.

– Государственное субсидирование перелетов помогает авиакомпаниям удерживать доступную для пассажиров стоимость билетов. Это положительно сказывается на пассажиропотоке в региональных аэропортах, – отмечает исполнительный директор аэропорт Ремезов Владимир Варавва.

По его словам, Ремезов с 15 октября обслужил около трех тысяч пассажиров.

– Для нового регионального аэропорта, который открылся в разгар пандемии коронавируса и вызванных ею ограничений, и устойчивое расписание в которой все еще формируется, это весомая цифра», – считает Варавва.

Также стало известно, что единственным направлением полетов из Тобольска на коммерческой основе без федеральных субсидий остаются рейсы в Москву. Именно поэтому рейсы до столицы временно сократили – из-за сезонности и ужесточения ограничений в пандемию. Переживать не стоит – их возобновят.

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