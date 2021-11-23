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Общество23 ноября 2021 10:18

Тюменцы с начала 2021 года сдали на утилизацию более одной тысячи единиц оружия

Эта мера позволяет предупредить преступления
Сергей Швецов
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Тюменцы с начала 2021 года сдали на утилизацию более одной тысячи единиц оружия.

Тюменцы с начала 2021 года сдали на утилизацию более одной тысячи единиц оружия.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Тюменцы с начала 2021 года сдали на утилизацию более одной тысячи единиц оружия. Эта мера позволяет предупредить преступления.

Также стало известно, что росгвардейцы с полицейскими провели почти 15 тысяч проверок условий хранения гражданского оружия. В итоге они изъяли 2,5 тысячи единиц оружия и 2,2 тысячи штук патронов. Большая часть нарушений связана с несвоевременным продлением разрешения на владение оружием и сроками перерегистрации оружия. Составлены административные протоколы.

– Под контролем ведомства находятся более 53 тысяч граждан, которые имеют почти 99 тысяч единиц оружия различных видов. Контроль за условиями хранения, ношения, транспортировки и использования оружия, патронов к нему ведется в плановом порядке регулярно, – отметили в местном управлении Росгвардии.