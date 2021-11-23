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Происшествия23 ноября 2021 10:08

Тюменцы, врезавшиеся в столб на улице Одесской, получили травмы позвоночника

Водитель не смог выбрать безопасную скорость
Сергей Швецов
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Тюменцы, врезавшиеся в столб на улице Одесской, получили травмы позвоночника.

Тюменцы, врезавшиеся в столб на улице Одесской, получили травмы позвоночника.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Одесской, 14 ночью в опору освещения въехал «Хундай Солярис». Предварительно, 26-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость.

– В аварии пострадали три человека. У водителя автомобиля и 18-летней пассажирки зафиксировали травмы позвоночника, 21-летний молодой человек получил легкие повреждения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тремя днями ранее на улице Одесской, 10 «Лада-Гранта» въехала в опору освещения. 24-летний водитель отечественного автомобиля, который имеет стаж за рулем шесть лет, не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот.