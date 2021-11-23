Из-за массового ДТП с участием спецтехники перекрыта часть трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области на время пришлось ограничить движение транспорта по федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

– На 525-м километре трассы водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию, и машина въехала в дорожную технику, собрав четыре автомобиля. Пострадавших в ДТП нет. Столкнувшаяся техника перегородила дорогу, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время проезда по автодороге нет. Сотрудники ведомства предпринимают все меры, чтобы освободить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной трассе.