Тюменец снял с чужого гаража ворота и увез их на такси. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Заводоуковска от двух граждан поступили сообщения о том, что с принадлежащих им гаражей, расположенных в одном кооперативе, похищены створки ворот. Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 36-летний местный житель.

Мужчина пояснил, что с помощью лома вскрыл два гаража, снял с петель металлические ворота и вынес мебель для детской и другое имущество. После этого злоумышленник позвонил в службу такси.

– Он заказал грузовой автомобиль и вывез имущество, выдав его за своё. Подозреваемый свою вину признал. Общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данным фактам следственным отделом возбуждены два уголовных дела по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурант находится под арестом.