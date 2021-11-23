Тюменских белых медведей оценили на международном уровне. Фото - СУЭНКО.

Белых медведей СУЭНКО оценили на международном уровне. Световая конструкция стала лучшей среди тысячи проектов российских и зарубежных архитекторов.

Комплекс световых инсталляций «Белые медведи СУЭНКО» – традиционный символ новогоднего настроения жителей Тюменской области. 22 ноября проект занял первое место на международном конкурсе «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков».

Белых медведей в номинации «Лучший проект по благоустройству и созданию комфортной городской среды» оценило международное жюри во главе с председателем конкурса – известным российским архитектором Михаилом Посохиным. Цель конкурса – в России и за рубежом привлечь внимание жителей к лучшим достижениям мировой современной архитектуры.

Конкурс НОПРИЗ проводится с 2013 года. В этом году в нем представили почти 1 000 проектов в 24 номинациях от участников из разных стран. Среди них – 574 заявки от молодых и опытных архитекторов, студентов и аспирантов, 68 заявок от российских и зарубежных вузов и несколько проектов других организаций.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 ноября в Москве.