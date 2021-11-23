Тюменцам покажут фильм «Охотники за привидениями: Наследники».

Тюменцам покажут фильм «Охотники за привидениями: Наследники». Это продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями».

По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, а их дедушка оставил им загадочное наследство.

Напоминаем, на сеансы допускаются только граждане РФ (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющие при себе один из следующих документов:

– сертификат вакцинации от COVID-19 ;

– QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 ;

– QR-код, подтверждающий перенесение COVID-19 (действителен в течение 6 месяцев);

– медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний и отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа.

Допуск несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет) осуществляется исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.