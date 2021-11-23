Погода на 24 ноября 2021 года в Тюмени: мелкий снег должен прекратиться к середине дня

В Тюмени мелкий снег должен прекратиться к середине дня. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Мелкий снег начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Температура воздуха ночью минус 8 градусов, днем ожидается минус 8 – 11. Вечером столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: "Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.