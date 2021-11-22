В Тюменской области Россельхохнадзор запретил кормить свиней пищевыми отходами без термической обработки Фото: pixabay.com

Пробы мясной продукции ООО «Парус» отобрали специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в связи с проверкой, которую проводит Военная прокуратура Тюменского гарнизона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в двух пробах замороженного мяса из жилованной свинины и вареного шпика с пряностями методом ПЦР выявлен геном вируса африканской чумы свиней.

Вирус нашли в столовой предприятия в Ишиме. Специалисты Управления ветеринарии сейчас занимаются тем, чтобы не допустить распрстранения африканской чумы свиней.

Свиноводческим предприятиям рекомендовано усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил и не кормить свиней пищевыми отходами без термической обработки.