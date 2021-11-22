В Тюмени возведут Центр первичной медицинской помощи. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени возведут Центр первичной медицинской помощи. Строительные работы выполняются силами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Земельный участок под здание находится на Червишевском тракте. По информации оперштаба, тут планируется возведение современного лечебного учреждения с необходимой инфраструктурой. Здесь тюменцам будут оказывать первичную медико-санитарную и специализированную медицинской помощи.

– Строящийся медцентр не относится к категории стационаров психиатрического или инфекционного, в том числе туберкулезного профиля. Поэтому на него не распространяется требование о недопустимости размещения подобных объектов на расстоянии менее 100 метров от ближайшего жилого дома, – отметили в ведомстве.