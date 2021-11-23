Тюменка порезала ножом лицо своему 61-летнему супругу во время ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Бердюжья поступило сообщение из больницы. Медики оказали помощь 61-летнему жителю деревни Гагарина с резаными ранами лица.

Стражи порядка задержали подозреваемую – 60-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что вечером они с супругом распивали алкоголь, когда произошел конфликт на бытовой почве.

– В ходе ссоры подозреваемая схватила нож и нанесла супругу несколько ударов в область лица, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.