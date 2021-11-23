В Тюмени 23 ноября 2021 года отключат сразу шесть светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Первомайской и Вокзальной, Первомайской и Смоленской, с 12.30 до 16.30 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Горького и у дома №26 по улице 50 лет Октября, с 15.00 до 17.00 – у домов №66 и 83 по улице Харьковской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.