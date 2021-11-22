В Заводоуковске путепровод через ж/д магистраль построят на месте существующего переезда. Фото О. Мясниковой.

В Заводоуковске путепровод через ж/д магистраль построят на месте существующего переезда. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

– В залинейной части проживает почти 20% населения города. Автотранспортное сообщение осуществляется либо через федеральную автотрассу либо через наземный железнодорожный переезд. В утренние и вечерние часы пик переезд закрывается в среднем почти на сорок минут, а в сутки движение автомобильного транспорта перекрывается примерно на десять часов, – отметил Шустов.

По его словам, путепровод через железную дорогу остро необходим городу и его жителям. Его строительство в центре Заводоуковска экономически нецелесообразно, так как потребует больших расходов.