Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 ноября 2021 года: умерли 26 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 22 ноября увеличилось на 26 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 22 ноября увеличилось на 26 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 684 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 330 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 78 313), 193 человека выздоровели (за весь период – 61 096), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 31 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 174 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 847 198 человек, полный курс прошли 708 202.

За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.