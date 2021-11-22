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Здоровье22 ноября 2021 9:54

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 ноября 2021 года: заболели 330 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 22 ноября 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 22 ноября увеличилось на 330 человек.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 22 ноября увеличилось на 330 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 22 ноября увеличилось на 330 человек. Всего с начала пандемии ковид подхватили 78 313 человек.

За последние сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.