В Тюмени осудили бизнесмена, сорвавшего поставку заказчику слэбов и курны. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Ярекс». Мужчину признали виновным в мошенничество. В 2015 – 2017 годах фигурант дела похитил у граждан более трех млн рублей.

В 2015 году он заключил с клиентом договор на поставку топки для камина, слэбов из натурального камня для облицовки камина, курны из мрамора, кранов в османском стиле и мозаики. Обязательства бизнесмен выполнил лишь частично, похитив более 386 тыс. рублей.

– После он обманул и от имени другой организации заключил пять договоров с гражданами на строительство домов из бруса. Обязательства также были выполнены не в полном объеме. Большую часть полученных средств в общей сумме свыше 2,9 млн рублей мужчина присвоил, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге суд назначил подсудимому три с половиной год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворил заявленные иски потерпевших на сумму более 3 млн рублей.