В Тюменской области 38-летний мужчина насмерть забил пенсионера. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Киево Ялуторовского района . Мужчина насмерть забил пенсионера.

Трагедия произошла 18 ноября вечером. В это время двое мужчин находились на территории одного из личных подсобных хозяйств на улице Комплексной в селе Киево, где распивали алкоголь.

– Они начали ругаться, после чего обвиняемый стал бить 64-летнего потерпевшего по голове. От ударов последний скончался на месте, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по региону.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.