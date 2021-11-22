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Происшествия22 ноября 2021 8:29

Студент из Тюмени, решивший ночью нарезать колбасу, сильно ранил себя ножом

Скорую помощь вызвали друзья молодого человека
Сергей Швецов
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Студент из Тюмени, решивший ночью нарезать колбасу, сильно ранил себя ножом.

Студент из Тюмени, решивший ночью нарезать колбасу, сильно ранил себя ножом.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени студент сильно ранил себя ножом во время нарезки колбасы. Он собирался перекусить, взял в руки кухонный предмет, но тот выскользнул из рук и рассек бедро, хлынула кровь. Скорую помощь вызвали друзья молодого человека.

Спустя четыре минуты после вызова медики уже были на месте. Они обработали рану, наложили тугую повязку и подключили капельницу с физраствором для восполнения объема крови в организме. Через 10 минут пострадавшего отвезли в областную клиническую больницу № 2.

– Когда кровь течет непрерывной равномерной струей, закройте рану стерильным бинтом, затем наложите давящую тугую повязку: первые два-три тура – фиксирующие, следующие туры – с натяжением, накладывайте бинт прямо на рану, – советуют специалисты.

Далее поверх бинта следует положить изолирующий материал и уже потом – холод. Чем больше он окутает травмированную конечность, тем лучше. Да, и не забудьте вызвать скорую.