Молодые тюменцы украли из магазина салюты и флаги России. Фото: Ольга Крыльцова

В Бердюжье суд вынес приговор 16-летнему первокурснику местного колледжа Роману Белоусу и его приятелю-одногодке Дмитрию Козюхину. Один из них пытался угнать мотоцикл, но не вышло, после чего они вместе обокрали магазин.

Ночью в августе 2021 года Роман решил угнать чужой мотоцикл, для его забрался во двор дома по улице Набережной. Он выкатил транспорт из ограды, однако позже его пришлось бросить: двухколесный товарищ не заводился.

– В сентябре друзья вдвоем обокрали местный магазин. Они взломали дверные рольставни и вынесли из него петард, римских свечей, салютов и флагов России на 38 тысяч рублей, – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге суд приговорил каждого к 100 часам исправительных работ. С них солидарно взыскали в пользу потерпевшей более 25 тысяч рублей.