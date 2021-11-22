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Общество22 ноября 2021 7:18

Жителей Тюмени ждут на ярмарочных площадках в субботу, 27 ноября 2021 года

Здесь можно будет купить свежую натуральную продукцию
Сергей Швецов
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Жителей Тюмени ждут на ярмарочных площадках в субботу, 27 ноября 2021 года.

Жителей Тюмени ждут на ярмарочных площадках в субботу, 27 ноября 2021 года.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в субботу, 27 ноября, с 8.00 до 16.00 будут работать несколько ярмарочных площадок. Горожане смогут купить продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств: мясо, рыбу, мёд и прочее.

Площадки будут располагаться по следующим адресам: в районе здания на ул. Льва Толстого, 31 (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.»); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор»).