Жителей Тюмени ждут на ярмарочных площадках в субботу, 27 ноября 2021 года. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в субботу, 27 ноября, с 8.00 до 16.00 будут работать несколько ярмарочных площадок. Горожане смогут купить продовольственные товары местных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств: мясо, рыбу, мёд и прочее.

Площадки будут располагаться по следующим адресам: в районе здания на ул. Льва Толстого, 31 (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.»); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор»).