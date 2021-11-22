На улице Газовиков в Тюмени реконструируют КНС. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Газовиков в Тюмени реконструируют КНС. Вместо старого оборудования специалисты установят пять современных насосов, оснащенных режущим колесом: оно рассекает тряпки и салфетки, что препятствуют дальнейшему образованию засоров на сетях.

– В сутки станция перекачивает более 14 тысяч кубометров сточных вод, поступающих от жилых домов заречной зачасти города. На время реконструкции работа станции не останавливается, поэтому замену насосов производим ночью, когда объем стоков минимальный, – рассказал заместитель начальника цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Константин Бушуев.

Кроме того, на КНС обновят фасад, заменят всасывающий и напорный коллекторы, установят новые фундаменты под насосное оборудование. Работы планируют завершить до конца первого квартала 2022 года.