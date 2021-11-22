В Ишиме из-за загоревшейся кровати скончался 53-летний мужчина

В Ишиме из-за загоревшейся кровати скончался мужчина. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Трагедия произошла в МКД на улице Путиловской в Ишиме. Здесь загорелась одна из квартир.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили задымление в комнате и частично в коридоре на третьем этаже, горела кровать. Пожар оперативно ликвидировали.

Первым возгорание заметил сосед, который проживает рядом с горевшей квартирой. Он увидел на полу при входе в комнату мужчину без признаков жизни. Очевидец эвакуировал жильца в коридор, закрыл дверь и вызвал пожарную охрану.

– К сожалению, 53-летний мужчина погиб. Он проживал в квартире один, злоупотреблял спиртными напитками и курил табачные изделия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Очаг пожара расположен в постельных принадлежностях на кровати. В ходе расследования отрабатываются версии возникновения пожара, основной является неосторожное обращение погибшего мужчины с огнем при курении.