В Ишиме мужчине нанесли тяжелую травму ударом бутылкой по голове. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступила информация из больницы, что к ним доставили 36-летнего местного житель с травмой головы. Следователю мужчина рассказал, что травму получил, находясь в гостях у знакомого.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 20-летнего местного жителя. Молодой человек свою вину признал и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора, переросшая в драку.

– Злоумышленник схватил стеклянную бутылку и ударил ей оппонента по голове, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.