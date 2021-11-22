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Здоровье22 ноября 2021 6:28

«Дочка 20 дней была отдельно»: история тюменки, которая перед родами заразилась коронавирусом

Страшный диагноз поставили вообще всей семье
Вадим Бегун
Вадим Бегун
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История тюменки, которая перед родами заразилась коронавирусом.

История тюменки, которая перед родами заразилась коронавирусом.

Светлана Вашуткина из села Шишкино Вагайского района рассказала о том, как она перед самыми родами заразилась коронавирусом. По словам тюменки, «всё это очень страшно». После пережитого ужаса она решила: прививку от ковида ставить будет точно.

По информации оперштаба, Светлана призналась, что не решалась вакцинироваться во время беременности, а в итоге заболела перед самыми родами. Диагноз поставили всей семье, а ее саму в тяжелом состоянии доставили в тюменский моногоспиталь для беременных.

– Я неделю пролежала в реанимации на ИВЛ, потом меня перевели на кислород, далее – в палату. Это всё очень страшно. Со мной девочки лежали по месяцу, они учились заново ходить – было сильное поражение, – рассказала женщина.

Светлане сделали кесарево сечение. Дочка Валерия двадцать дней была отдельно от мамы. К счастью, малышка не заразилась коронавирусом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменском моноинфекционном госпитале для беременных, который функционирует на базе областного перинатального центра, в реанимации находятся семь беременных женщин. Еще одна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам начальника отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елены Дедюкиной, случаи заболевания беременных в очень тяжелой форме появились с третьей волной пандемии.

Она отметила, что в медучреждение каждый день поступает от 20 до 30 женщин с диагнозом «коронавирус». Из них более половины со средней и тяжелой формами заболевания. Всего же за время пандемии в Тюменской области переболели COVID-19 около 4 тысяч беременных.