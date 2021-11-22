«Чуть инфаркт не хватил»: дети пугают взрослых тюменцев петардами

Дети пугают взрослых тюменцев петардами. Фото: Википедия

В Тюмени дети пугают взрослых петардами. Одна из женщин после очередного инцидента пожаловалась в социальных сетях, заявив, что ее «чуть инфаркт не хватил».

«Какие-то два ребенка швырнули мне под ноги петарду. Я ребенка вела в садик. Мало того что мне стало плохо, так и у сына была истерика, еле успокоила его, и сама аж до слез. У меня сердце больное. Скажите своим детям, что нельзя так делать. Завтра и вас так могут напугать. Услышьте меня», – пишет горожанка в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы разделились, как всегда, на два лагеря: одни поддерживают ребят, видимо вспомнив и свое детство, другие их ругают.

«Лечите нервы себе и ребенку. В Новый год из дома не выходите, что ли?»; «Всегда в это время начинается период с бросанием бомбочек. Пора уже привыкнуть. У меня тоже под ногами взрывались и неподалеку. Только шум от них, и всё. Ну вздрогнешь ещё от неожиданности, не более того»; «У вас, видимо, ни разу петарды под ногами не разрывались, раз вы последствий не знаете. Ощутила это на себе, спасли высокие голенища на сапогах, но все ноги были в синяках, боль адская»; «Мне беременной, на 9-м месяце, так же кинули под ноги на улице. Думала, оттуда меня и повезут в роддом. Не понятно, зачем эти «игрушки» продают малолеткам», – такие комментарии оставили тюменцы под постом.

Некоторые горожане призывают продавцов не реализовывать петарды детям: «Тут не анонимно нужно писать, а стучаться во все инстанции, до каких пор будут продавать детям петарды!? Почему спички детям не игрушка, а петарды – игрушка, которые к тому же спичками и зажигалками поджигаются?».

Напомним, что приобретать фейерверки и пиротехнику можно только в специализированных магазинах и специальных секциях гипермаркетов. А хранить фейерверки нужно в сухом и безопасном месте.

– Призываем родителей следить за своими детьми и ни в коем случае не допускать баловства с петардами. Нельзя кидать зажженную пиротехнику в животных и людей, под ноги, чтобы напугать кого-то или развеселить, – заключили в региональном МЧС России.