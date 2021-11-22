Погода на 23 ноября 2021 года в Тюмени: немного похолодает

В Тюмени немного похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 ноября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 7-6 градусов, днем ожидается минус 4 – 6. Вечером столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: "С Ераста жди ледяного наста". Иней на деревьях предвещал мороз, а туман - тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива: "Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу".