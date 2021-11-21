Уровень трудоустройства в Тюменской области составил 59,1%

Традиционно лидирует сфера строительства Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года в службу занятости Тюменской области обратилось 67 тыс. 506 человек. Из них 39 тыс. 889 человек нашли работу. Уровень трудоустройства составил 59,1%. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Для сравнения: за тот же период 2020 года было 98 тыс. 226 обращений, 42 тыс. 819 человек (43,4%) трудоустроены. На учете в качестве соискателей в начале ноября состояли 10 тыс. 952 человека (в начале октября их было 11 тыс. 243 человека).

В региональном банке вакансий службы занятости 26 тыс. 248 предложений. Традиционно лидирует сфера строительства, где требуются 5 тыс. 209 работников. 2 тыс. 806 вакансий было открыто в торговле и ремонте автотранспорта. 2 тыс. 426 — в обрабатывающих производствах. 2 тыс. 349 — в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве и рыбоводстве.