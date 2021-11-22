На улице Алексеева в Тюмени появились новые остановки. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени появились новые остановки. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Так, вновь обустроенные павильоны получили следующие наименования: «Ул. Григория Алексеева» (расположены на ул. Григория Алексеева, в районе дома № 6 на ул. Избышева (при движении в обоих направлениях); «С/о «Нефтяник» (расположены на ул. Григория Алексеева, в районе дома № 21а (при движении в обоих направлениях).

Кроме того, изменено наименование остановочных пунктов, расположенных на ул. Интернациональной в районе ул. Кремлевской, 22 и ул. Новой, 33. Теперь на козырьке павильонов вместо «Ул. Новая» будет написано «Сквер Авиаторов».