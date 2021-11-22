В Тюмени во время застолья подрались женщины: одну из них увезли в больницу

В Тюмени во время застолья подрались женщины. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 7 по Тюмени из больницы поступила информация о том, что к ним обратилась 28-летняя гражданка. У нее выявлена закрытая черепно-мозговая травма.

Стражи порядка установили, что потерпевшая находилась в гостях, где компанией распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ней и одной из гостей возникла ссора.

– Тюменка 1991 года рождения на фоне личной неприязни стала наносить удары ногами и руками своей оппонентке, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.