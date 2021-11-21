Юным тюменцам напомнили, как обращаться с пиротехникой

С пиротехникой нужно обращаться с осторожностью Фото: Архив "КП"

Тюменские подростки уже начали баловаться петардами, хоть до Нового года еще месяц. Спасатели напомнили, что с пиротехникой нужно обращаться с осторожностью и только под присмотром взрослых.

Напомним, что приобретать фейерверки и пиротехнику можно только в специализированных магазинах и специальных секциях гипермаркетов. А хранить фейерверки нужно в сухом и безопасном месте.

– Призываем родителей следить за своими детьми и ни в коем случае не допускать баловства с петардами. Нельзя кидать зажженную пиротехнику в животных и людей, под ноги, чтобы напугать кого-то или развеселить, – заключили в региональном МЧС России.