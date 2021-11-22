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Происшествия22 ноября 2021 2:57

Тюменец вырубил деревьев на 230 тысяч рублей: его задержали автоинспекторы

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец вырубил деревьев на 230 тысяч рублей.

Тюменец вырубил деревьев на 230 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюменской области ночью наряд ДПС остановил грузовик под управлением жителя района. В кузове машины находились распиленные на части стволы деревьев.

Водитель не смог объяснить автоинспекторам, откуда лес. Для выяснения обстоятельств его доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что, не имея разрешительных документов, он вырубил вблизи деревни Княжева сосну и берёзу для личных нужд.

– Сельчанин распилил стволы на трёхметровые чурки, с помощью лебёдки погрузил древесину в грузовик и повёз к себе домой. Преступными действиями злоумышленника департаменту лесного комплекса Тюменской области причинён ущерб на сумму более 230 тысяч рублей, – рассказали в пресс0службе регионального управления МВД.

В отношении 54-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления, следователем возбуждено уголовное дело «Незаконная рубка лесных насаждений».