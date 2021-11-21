Погода на 22 ноября 2021 года в Тюмени: на протяжении всего дня ожидается мелкий снег

В Тюмени на протяжении всего дня ожидается мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 ноября, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью минус 4 – 3, днем ожидается минус 1 – 3. Вечером столбики термометров покажут 5 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобной Матроны. В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях в этот день, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман - к оттепели.