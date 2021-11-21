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Здоровье21 ноября 2021 11:13

Для пожилых тюменцев работает стационар на дому

Он ежегодно принимает более 700 пациентов
Мария Толстихина
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Для пожилых тюменцев работает стационар на дому

Для пожилых тюменцев работает стационар на дому

Фото: Мария Толстихина

В стационаре на дому производится уход социальных работников за людьми преклонного возраста и инвалидами на дому, в привычных для них условиях. Об этом сообщила пресс-служба Тюменской областной думы «Тюменской линии».

- Люди старшего поколения – одна из категорий, которой требуется повышенное внимание. В Тюменской области проживают 334,7 тыс. пожилых людей, из них одиноко проживающих граждан – 65 тыс. человек, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в 2020 году Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.