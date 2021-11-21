Тюменцам рассказали, чем опасны колтуны на шёрстке четвероногих друзей

Причины появления колтунов у собак и кошек могут быть разные Фото: Архив "КП"

Колтуны – это шерсть, свалявшаяся в комок. Чаще всего они образуются в так называемых зонах трения: в подмышках, в паховой области, за ушами, на груди. К сожалению, колтуны не просто портят внешний вид питомца, но и доставляют большие неудобства, а зачастую и серьезные проблемы животным.

Причины появления колтунов у собак и кошек могут быть разные, но самая распространенная - «забивание» шерсти отмершим, но не удаленным подшерстком, особенно во время линьки. Вторая наиболее частая причина - неправильный или нерегулярный уход за их натуральной одёжкой.

К появлению колтунов приводит поверхностное расчёсывание длинной шерсти мелкой пуходёркой или массажной расческой, а также шерстяные комки появляются после мытья, если животное до конца не высушить и не расчесать чистую шёрстку. То же самое происходит, когда собака после прогулки под дождем или купания на природе сохнет сама.

Помимо этого, шерсть животных может закатываться в случае, когда животное не совсем здорово: кожные паразиты, глисты, заболевания печени и сальных желез. Если шерсть собаки перестала блестеть, и колтуны появляются прямо «на ваших глазах», это повод обратиться к специалисту.

- Кошки и собаки со свалявшейся шерстью очень сильно страдает физически. В колтун впутана еще и живая шерсть, которая постоянно натянута. Такая натянутость сковывает движения вашего питомца и постоянно напоминает о себе болью. Если животные при самостоятельном почесывании зацепится когтем за колтун, она также испытает сильную боль. А чесаться животные в колтунах начинают чаще, так как сбившаяся в колтуны шерсть нарушает терморегуляцию животного, особенно в теплое время года. Кожа под колтунами постоянно увлажнена из-за нарушения терморегуляции. Возникает эффект запревания, что приводит к развитию экземы и дерматита. А неприятный запах преющей шерсти привлекает еще и внимание клещей и блох,- рассказала об опасности колтунов ветеринар с многолетним стажем Зинаида Косолапова.