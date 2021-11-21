Задать вопрос по воспитанию детей тюменцы могут службе поддержки

Тюменские родители могут посоветоваться со специалистами «Точки опоры» в вопросах образования и воспитания Фото: Мария Толстихина

Тюменские родители могут посоветоваться со специалистами «Точки опоры» в вопросах образования и воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

С сентября по декабрь 2019 года в «Точке опоры» было проведено более 52,5 тыс. консультаций и диагностик. Региональная служба психологической поддержки населения работает с 2019 года.

Выяснилось, что родителей, бабушек и дедушек волнуют вопросы, касающиеся особенностей развития ребенка, улаживания детско-родительских отношений, школьной успеваемости, профессионального самоопределения подростка, адаптационных процессов, зависимости от интернета и гаджетов.

Для своевременного оказания помощи семьям с детьми в Тюменской области действует 32 организации социального обслуживания, их услугами пользуются более 200 тыс. семей.