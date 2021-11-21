Юных КВНщиков из села Бердюжья покажут на Первом канале

Юные юмористы сыграли в 10-м международном фестивале детских команд КВН в Анапе Фото: Мария Толстихина

У бердюжской сборной «Дети РайЦентра» - бурная жизнь. Юные юмористы сыграли в 10-м международном фестивале детских команд КВН в Анапе и получили новый опыт на мастер-классах. А ещё ребята попали на телевизионные съёмки в Москву, где проходила запись 1/4 игр детского клуба весёлых и находчивых.

- Съёмки проходили на огромной сцене, сначала был генпрогон, где мы прорепетировали уже одетые в костюмы, а потом было само выступление. Прямо перед нами ходили операторы с камерами, нам сказали не обращать на них внимание, мы так и сделали. В зале было много людей. Нам аплодировали и смеялись над нашими шутками. Было очень приятно, когда зритель принимает нас хорошо, так намного легче играть в КВН, - поделился мнением представитель сборной КВН «Дети РайЦентра» Константин Сиволап.

Успешное выступление – это умелое совмещение актёрского мастерства, отличный сценарий и хорошо подобранная музыка. Над этим работает целая команда талантливых взрослых: Ирина, Артур и Антон Голубевы, Сергей Роганов. Руководитель сборной «Дети РайЦентра» Мария Стасевич отметила, что сейчас важно не просто выступать на сцене, но и демонстрировать качественный онлайн-контент, который в условиях пандемии активно пользуется спросом. Самому юному КВНщику этого коллектива Радославу Голубеву – всего шесть лет. Недавно ребята взялись за новый проект – снимают сериал про тройняшек и их друзей. Они с юмором рассказывают о своих буднях. К съёмкам привлекли даже родителей.

По итогам анапского фестиваля 23 команды уже отобраны в финал, осталось четыре места и на них претендует 13 сборных, в том числе и «Дети РайЦентра». Впереди у ребят подготовка к играм Пионер-лиги КВН Тюменской области. А в начале декабря выступление бердюжских КВНщиков на 1/4 игр детского клуба весёлых и находчивых в Москве покажут на Первом федеральном телеканале.