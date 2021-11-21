Тюменские травматологи подирают методику лечения каждому юному пациенту

Помощь оказывают юным пациентам по нескольким направлениям: экстренное, амбулаторное и плановое Фото: Архив "КП"

Каждый год в Областной клинической больнице №2 принимают около 1000 пострадавших и заболевших, каждому из которых подбирается своя методика лечения. Детское травматолого-ортопедическое отделение оказывает помощь юным тюменцам с 1980 года. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Сюда попадают дети с тяжелой травмой и патологией опорно-двигательной системы. Нередки случаи тяжёлой политравмы, особенно в результате ДТП. Своевременная помощь, которую продолжают оказывать и сегодня, позволяет детям успешно восстанавливаться. Не исключением стал и 16-летний подросток, попавший в отделение с многочисленными переломами.

- Поступил в больницу 31 октября, был обследован и осмотрен нейрохирургом, хирургом и травматологом. В понедельник по срочным показаниям была выполнена операция на шейке правого бедра, через неделю – на левой голени. Пациент чувствует себя удовлетворительно, - рассказала лечащий врач Алёна Воробьёва.

Подросток идёт на поправку, а в скором времени его выпишут. В ОКБ№2 травматолого-ортопедическую помощь оказывают юным пациентам по нескольким направлениям: экстренное, амбулаторное и плановое. Возглавляет отделение детский врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Альберт Ишбулдин.