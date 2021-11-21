Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 1:17

Погода в Тюмени 21 ноября 2021 года: пойдет небольшой снег

Осторожно, кое-где предвидится гололед
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Температура ниже ноля

Температура ниже ноля

Фото: Мария Толстихина

Сегодня в областной столице облачно с прояснениями, местами обещают небольшой снег, в отдельных районах предвидятся гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью достигнет отметки -6,-11, днем -2,-7.

21 ноября большой церковный праздник - Михайлов День, Михаил или День Михаила-архангела. В народе праздник Михайлов день 2021 называют Михайловские Оттепели и Михайловские грязи. По церковному календарю 21 ноября праздник Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В Михайлов день верующие посещают праздничное богослужение в храмах. Читают молитвы Архангелу Михаилу и просят у него защиты от темных сил, сглаза и порчи, а также исполнения желаний! Святой Михаил – один из высших Ангелов. В православии его называют Архистратиг Михаил, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».