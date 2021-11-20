Тюменец выиграл полмиллиона рублей на Всероссийском патриотическом форуме

Тюменец получил гран на Всероссийском патриотическом форуме Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тюменец Георгий Крупин выиграл 500 тысяч рублей на Всероссийском патриотическом форуме.

Георгий представил проект «Фестиваль сельской молодежи Третье место» и победил в номинации «Добровольчество». Проект тюменца — это однодневный уличный молодежный фестиваль, который пройдет в поселке Боровский летом 2022 года.

Организаторы мероприятия помогут молодежи интересно провести досуг, а творческим сельским коллективам расширить свою аудиторию. На фестивале выступят музыкальные группы и сольные исполнители, пройдут мастер-классы, выставки и лекции.

- Идея проекта родилась после опроса молодежи поселка: 74% опрошенных жителей Боровского предпочтут провести свое время в Тюмени из-за более разнообразного досуга. Также я выяснил, что в Боровском много молодых талантов, которым не хватает аудитории. Тогда я решил объединить эти две темы и организовать в поселке фестиваль для молодёжи, чтобы запустить позитивные изменения культурной жизни, — поделился Георгий Крупин.

Отметим, что среди всех заявок на форуме выбрали 78 лучших проектов по 9 номинациям конкурса. Минимальный размер гранта составил 49 тысяч рублей, максимальный — 1,5 миллиона рублей.