В пределах Тюмени открылся второй экологический маршрут

В пределах Тюмени, на территории центра «Авангард», открылся экологический маршрут Фото: google.ru/maps

Недалеко от озера Цимлянское, на территории турбазы детско-юношеского центра «Авангард», открылся второй экологический маршрут, расположенный в пределах Тюмени. Экскурсоводы рассказывают об истории озера, его обитателях, растительности и делятся интересными фактами, а волонтеры движения проводят увлекательные воркшопы и мастер-классы на свежем воздухе.

Руководитель проекта, председатель тюменского областного общественного детского движения «ЧИР» Светлана Максимова рассказала, что на этом маршруте они планируют запустить образовательные модульные программы, экскурсии, туры выходного дня, а также различные мастер-классы естественно-научной направленности для жителей и гостей Тюмени.

– Удобным его сделает специально разработанная интерактивная онлайн-карта. Она позволит познакомиться со всеми ключевыми точками маршрута, нужно лишь отсканировать QR-код на любом из арт-объектов, – добавила Светлана Максимова.